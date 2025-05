Po latach nadal królują na sklepowych półkach. Te marki przetrwały nawet czasy PRL-u

W czasach gdy wiele marek pojawia się i znika w zawrotnym tempie, istnieje grupa tych, które mimo upływu lat wciąż mają się świetnie. Ich historia sięga czasów przedwojennych czy PRL-owskich i mimo zmieniających się właścicieli oraz opakowań nadal są rozpoznawalne i cenione przez kolejne pokolenia Polaków. Wiecie, o jakich firmach mówimy?

Polskie marki z duszą historii

W czasach PRL-u gdy reklama była luksusem, a na sklepowych półkach często wiało pustkami, marki musiały zdobywać zaufanie zupełnie inaczej niż dziś. Nie liczył się agresywny marketing ani krzykliwe etykiety - o sile danej firmy świadczyła jakość, dostępność i przede wszystkim polecenie z ust do ust. Wybór produktów był ograniczony, ale jeśli coś się sprawdzało, trafiało do domów na stałe. Niektóre polskie marki przetrwały czasy niedoborów, centralnego planowania i braku konkurencji z zachodu. Co ciekawe, mimo ogromnych zmian ustrojowych, gospodarczych i rynkowych, nie tylko nie zniknęły, lecz wiele z nich zyskało drugie i to jeszcze lepsze życie.

Sukces polskich marek. Ponadczasowe produkty, które istnieją od lat

Z pewnością wiele przedsiębiorców, którzy dziś próbują szturmem wbić się na polski rynek niejednokrotnie zadawało sobie pytanie - jak to możliwe, że niektóre polskie marki istniejące od lat nadal tak dobrze funkcjonują?

Okazuje się, że kluczową rolę odgrywa tu przede wszystkim rozpoznawalność - nazwy i logotypy kultowych marek stały się częścią codziennego życia Polaków. Po drugie konsekwencja - nawet jeśli zmieniały się receptury, właściciele czy strategie, firmy trzymały się swoich podstawowych wartości - jakości, zaufania i funkcjonalności.

To właśnie m.in. dzięki tym aspektom marki takie jak Wedel czy Herbapol są rozpoznawalne i uwielbiane przez Polaków po dziś dzień. To jednak tylko dwa przykłady, a tych jest o wiele więcej. Jeśli jesteście ciekawi innych dumnych firm, które od lat zdobią polskie domy, zachęcamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej.