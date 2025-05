Kierowca wlókł 78-latkę za autobusem. Tylko dwie dziewczynki zareagowały. Maja i Amelia to bohaterki

Tu odpoczywała elita. Luksusowy kurort z czasów PRL-u

Kozubnik jako przysiółek wsi Porąbki w województwie śląskim niegdyś słynął z luksusowego osiedla i ośrodka wczasowego, uważanych za jedne z najbardziej ekskluzywnych w Polsce.

Historia tego miejsca sięga 1968 roku, kiedy to rozpoczęto budowę ośrodka wypoczynkowego, mającego zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na miejsca rekreacji dla pracowników największych zakładów przemysłowych w PRL-u. Zespół Domów Wypoczynkowo-Szkoleniowych Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Porąbce - tak brzmiała ówczesna nazwa - miał być nowoczesnym kompleksem, bez precedensu w kraju.

Inwestorzy i projektanci zrealizowali swoją wizję, a po 1970 roku nastąpiło uroczyste otwarcie. Powstało kilkanaście hoteli, apartamentów, restauracji, kawiarni, basenów, saun, kortów tenisowych i dyskotek. Nic więc dziwnego, że Kozubnik szybko zyskał reputację ekskluzywnego miejsca, dostępnego głównie dla pracowników hut, członków partii i elit. Ośrodek cieszył się dużą popularnością, jednak wraz z upadkiem PRL-u, nadszedł również kres jego świetności.

Kozubnik niszczał przez lata. Jak dziś wygląda PRL-owski kurort?

Transformacja ustrojowa lat 90. XX wieku okazała się zgubna dla Kozubnika. Kultowy ośrodek wypoczynkowy zaczął podupadać z powodu przemian gospodarczych, prywatyzacji zakładów i nowych realiów rynku pracy. Z biegiem lat opustoszał, stając się ruiną, która przyciągała jedynie złomiarzy i entuzjastów urbexu.

Co ciekawe jednak, w pewnym momencie pojawiły się plany rewitalizacji ośrodka. Inwestorzy dostrzegli potencjał Kozubnika i w 2017 roku rozpoczęto pierwsze prace, co zaowocowało otwarciem nowych apartamentów w trzech budynkach. Odwiedzający to miejsce mogą obecnie zaobserwować postępujące zmiany na lepsze.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się Kozubnik na archiwalnych oraz współczesnych fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

