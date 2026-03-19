Podpalił auto z zemsty. Obraził się za brzydkie słowa kierowane pod jego adresem

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-19 10:01

47-letni mieszkaniec Lęborka został zatrzymany przez policję w związku z podpaleniem samochodu należącego do 36-letniego kierowcy. Mężczyzna przyznał, że działał pod wpływem alkoholu i kierowała nim chęć zemsty. Spalenie auta miało być odwetem za obraźliwe słowa, które od pewnego czasu kierował do niego właściciel audi. Sprawa trafiła już do prokuratury, a podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Podpalił auto z zemsty. Obraził się za brzydkie słowa kierowane pod jego adresem

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • W Lęborku doszło do podpalenia samochodu wartego 8 tysięcy złotych.
  • Sprawca, 47-letni mieszkaniec Lęborka, został szybko zatrzymany.
  • Mężczyzna tłumaczył, że podłożenie ognia było aktem zemsty.
  • Jakie konsekwencje czekają podpalacza? Sprawdź, co mu grozi!

Podpalił auto pod blokiem. Straty sięgają ośmiu tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło nad ranem w sobotę, 14 marca. Sprawca podłożył pod zaparkowane przed jednym z budynków w Lęborku audi materiał nasączony łatwopalną substancją i podpalił go. Samochód należący do 36-letniego mieszkańca miasta, wart około 8 tysięcy złotych, spłonął doszczętnie.

Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szybko ustalili osobę podejrzaną o całe zajście.

- Kryminalni na podstawie zabezpieczonych na miejscu śladów i dowodów, w tym nagrania monitoringu oraz pracy operacyjnej ustalili, kto może być za to odpowiedzialny. Zatrzymali do sprawy 47-letniego mieszkańca Lęborka - informują funkcjonariusze.

Podpalił auto „z zemsty”. Teraz grozi mu więzienie

47-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia poprzez podpalenie samochodu. W trakcie przesłuchania mężczyzna tłumaczył, że podpalił samochód 36-latka w akcie zemsty.

- Twierdził, że to była spontaniczna „akcja”, był wtedy pod wpływem alkoholu i zrobił to z zemsty za obraźliwe słowa kierowane do niego od jakiegoś czasu przez właściciela Audi - dodają policjanci.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
2026_03_18_Raport VOD Komornicki
