Pożar kampera w Ustce. 66-latka nie miała szans. Nowe informacje w sprawie

Tragiczny pożar w Ustce. W płonącym kamperze znaleziono ciało

Wracamy do dramatu, który rozegrał się we wtorek, 17 marca późnym wieczorem na jednym z parkingów w Ustce. Z nieznanych przyczyn doszło tam do pożaru kampera. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich z poważnymi poparzeniami trafiła do szpitala.

- Po przyjeździe strażaków okazało się, że w pożarze poszkodowane zostały dwie osoby. Poparzony mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziony do słupskiego szpitala. Niestety w trakcie działań gaśniczych w samochodzie objętym ogniem odnaleziono ciało kobiety - informował kpt. Piotr Basarab ze straży pożarnej w Słupsku.

Informacja o pożarze kampera trafiła do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku we wtorek, 17 marca ok. godziny 20:55. Ze zgłoszenia wynikało, że przy ul. Portowej płonie pojazd turystyczny. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów Państwowej, Ochotniczej oraz Wojskowej Straży Pożarnej.

66-latka nie miała szans. Pojazd pochodził ze Śląska

Jak informuje „Głos Pomorza”, poszkodowanym w zdarzeniu to 67-letni mężczyzna. Po udzieleniu pomocy w szpitalu w Słupsku został przetransportowany do placówki w Gryficach. Jego stan zdrowia jest nieznany.

Ofiarą zdarzenia jest natomiast 66-letnia kobieta. Portal, powołując się na źródło w słupskiej policji, podaje również, że spalony pojazd to kamper zarejestrowany w województwie śląskim.

Po opanowaniu ognia strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia. Na razie nie ustalono, co było przyczyną pożaru.

