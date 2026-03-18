Dramatyczne sceny w Ustce! Doszczętnie spłonął kamper. W środku odnaleziono ciało kobiety

Dawid Piątkowski
Dominika Bakura
2026-03-18 7:59

Dramatyczne sceny w Ustce! We wtorek, 17 marca wieczorem na jednym z parkingów w doszło do pożaru kampera. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich z poważnymi poparzeniami trafiła do szpitala. Niestety, w trakcie działań gaśniczych, w pojeździe odnaleziono ciało kobiety. Okoliczności pożaru wyjaśniają służby.

Autor: Państwowa Straż Pożarna/ Materiały prasowe
  • Tragiczny pożar kampera w Ustce pochłonął życie kobiety, a mężczyzna trafił do szpitala.
  • Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, a okoliczności zdarzenia bada prokuratura.
  • Co starają się ustalić, co było przyczyną pożaru zaparkowanego pojazdu.

Dramatyczna akcja służb. W pożarze kampera zginęła kobieta

Informacja o pożarze kampera trafiła do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku we wtorek, 17 marca ok. godziny 20:55. Ze zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Ustka przy ul. Portowej płonie pojazd turystyczny. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów Państwowej, Ochotniczej oraz Wojskowej Straży Pożarnej.

- Po przyjeździe strażaków okazało się, że w pożarze poszkodowane zostały dwie osoby. Poparzony mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziony do słupskiego szpitala. Niestety w trakcie działań gaśniczych w samochodzie objętym ogniem odnaleziono ciało kobiety - informuje kpt. Piotr Basarab ze straży pożarnej w Słupsku.

Po ugaszeniu strażacy ognia zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na tę chwilę nie jest znana przyczyna powstania pożaru - zaznacza kpt. Piotr Basarab.

Śledczy badają przyczyny pożaru kampera w Ustce

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci działający pod nadzorem prokuratury. W sprawie ma zostać powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Jak informuje „Głos Pomorza”, świadkowie relacjonowali, że tuż przed pojawieniem się ognia usłyszeli głośny wybuch. Może to wskazywać na eksplozję butli gazowej znajdującej się w zaparkowanym kamperze.

