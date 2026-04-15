Policja zatrzymała ojca i jego dwóch nastoletnich synów. Wszyscy byli poszukiwani

Adrian Teliszewski
2026-04-15 20:36

Funkcjonariusze z Pruszcza Gdańskiego ujęli 40-letniego mężczyznę oraz jego dwóch synów w wieku 16 i 15 lat. Okazało się, że ojciec był poszukiwany listem gończym, a na dodatek posiadał przy sobie narkotyki. Jego nieletni synowie również nie byli bez winy – decyzją sądu mieli trafić do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim/ Materiały prasowe
  • Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym za kradzież z włamaniem.
  • Przy zatrzymanym 40-latku znaleziono narkotyki (amfetaminę), za co usłyszał zarzut posiadania.
  • Zatrzymano również jego dwóch synów (16 i 15 lat), którzy byli poszukiwani przez sąd do doprowadzenia do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Zatrzymali 40-latka poszukiwanego listem gończym

Policjanci z pruszczańskiego wydziału kryminalnego, specjalizujący się w ustalaniu miejsca pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych, prowadzili intensywne działania, które doprowadziły do ujęcia tej rodziny. Zatrzymanie miało miejsce 13 kwietnia. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim, 40-latek był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. To jednak nie wszystko.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki – amfetaminę. Zabezpieczona substancja natychmiast została przekazana do badań, a mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego spędził noc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Po przeprowadzeniu badań przez biegłego specjalistę, potwierdzono wstępne ustalenia funkcjonariuszy – zabezpieczone środki to rzeczywiście była amfetamina. W związku z tym, 40-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Po postawieniu zarzutów mężczyzna został przewieziony do jednostki penitencjarnej, gdzie rozpocznie odbywanie wcześniej zasądzonego wyroku za kradzież z włamaniem. Za posiadanie narkotyków w Polsce grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co oznacza, że mężczyzna może spodziewać się kolejnych konsekwencji prawnych. 

Polecany artykuł:

Na widok radiowozu stracił panowanie i rozbił auto. Nie powinien w ogóle prowad…

Nieletni synowie wpadli razem z ojcem

Równocześnie z ojcem, zatrzymani zostali jego dwaj synowie, 16-latek i 15-latek. Okazało się, że nieletni byli poszukiwani przez sąd w celu doprowadzenia do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Powodem były czyny karalne, których się dopuścili, oraz ich demoralizacja. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących konkretnych czynów karalnych popełnionych przez nastolatków.

