Oglądając przedmiotowe nagrania odnosiło się wrażenie, że oskarżeni celowo zachowują się w sposób opisany w zarzutach po to, aby przebieg interwencji był bardziej atrakcyjny w najgorszym tego słowa znaczeniu. To co można było zobaczyć na nagraniach, zdaniem sądu, stanowczo wykracza poza ramy tego można nazwać zachowaniem lekkomyślnym, czy wręcz głupim, a stanowi wyraz wyjątkowo nagannego podejścia do pełnienia służby i jednocześnie sprawowania władzy przez funkcjonariusza publicznego - powiedziała sędzia Aleksandra Siniecka-Kotula, którą cytuje PAP.