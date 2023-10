Pożar kamienicy w Gdańsku! Ewakuacja mieszkańców, jest poszkodowany

Mają go!

To nie była spokojna noc w stolicy województwa pomorskiego. Służby zostały zaalarmowane o niepokojącym zdarzeniu. - W nocy z poniedziałku na wtorek ok. godz. 1.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze elewacji budynku przy ul. Spichrzowej 15 - przekazał we wtorek oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Gdańsk: Pożar i ewakuacja mieszkańców kamienicy

Podczas ewakuacji z budynku jedna osoba doznała urazu ręki. Na miejscu pracowało sześć wozów strażackich i oficer operacyjny. Działania trwały ok. 2 godz. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Ustala je policja. Pod tekstem znajdziecie kilka zdjęć z nocnej akcji gdańskich strażaków.

