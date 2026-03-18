Przesyłał intymne zdjęcia kobiet innemu mężczyźnie. Żądał pieniędzy za milczenie

Dawid Piątkowski
2026-03-18 8:58

19-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego, posługując się fikcyjnym profilem w internecie, wysyłał innemu mężczyźnie intymne zdjęcia kobiet. Następnie poinformował go, że jedna z nich jest niepełnoletnia. Zagroził, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, zgłosi sprawę na policję. Mężczyzna co miesiąc wyłudzał od pokrzywdzonego 2,5 tys. złotych w zamian za milczenie. Dziewiętnastoletni oszust został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Szantaż w internecie: 19-latek z Pomorza wyłudził 34 tys. zł

Dziewiętnastolatek ze Starogardu Gdańskiego wyłudził 34 tysiące złotych szantażując w internecie innego mężczyznę. Podejrzany nawiązał kontakt z pokrzywdzonym za pośrednictwem fikcyjnego konta na jednym z portali.

- Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki pracy operacyjnej policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, którzy ustalili, że mieszkaniec powiatu nowodworskiego może być ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze dotarli do 26-letniego mężczyzny i przeprowadzili z nim rozmowę. Mężczyzna potwierdził, że od dłuższego czasu jest zmuszany do przekazywania pieniędzy. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy pokrzywdzony zdecydował się złożyć zawiadomienie o przestępstwie - informują funkcjonariusze.

Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzany nawiązywał kontakt z 26-latkiem od kwietnia 2025 roku do lutego 2026 roku. W trakcie rozmów przesyłał mu zdjęcia nagich kobiet, za które pokrzywdzony płacił. Później 19-latek zaczął twierdzić, że jedna z kobiet jest niepełnoletnia i zagroził zgłoszeniem sprawy na policję. W zamian za milczenie zażądał od niego regularnych wpłat w wysokości około 2,5 tys. zł miesięcznie.

- Działając pod wpływem lęku, pokrzywdzony przekazywał pieniądze, łącznie przelewając około 34 tysięcy złotych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci poznali tożsamość sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Funkcjonariusze pojechali do miejsca jego zamieszkania, gdzie został przez nich zatrzymany. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów - dodają policjanci.

25 zarzutów dla 19-latka. Usłyszał wyrok i musi oddać pieniądze

Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na postawienie podejrzanemu łącznie 25 zarzutów. 19-latek przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze. Sąd wymierzył mu 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo został zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody oraz pokrycia kosztów postępowania.

Funkcjonariusze przypominają, że w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa należy jak najszybciej zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

