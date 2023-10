Przyszłość miasta zależy od mieszkańców. Jest okazja by powiedzieć, czego brakuje w Gdańsku

Co się dzieje?!

O co chodzi?

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programów Rozwoju 2030. Do niedzieli, 19 listopada, można zgłaszać uwagi, które posłużą do wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus.

Za zgłoszenie uwag jest 35 dni - od 16 października do 19 listopada.

Cele strategiczne miasta są już opracowane, opisane są skutki jakie mają przynieść oraz ile mogą kosztować. Główne strategie to Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto.

Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi w prosty i przystępny sposób. Wystarczy wypełnić formularz w jeden z możliwych sposobów.

w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] wpisując w tytule wiadomości e-mail treść: „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”,

zgłoszenie poprzez formularz online udostępniony na stronie internetowej www.gdansk.pl/strategia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (https://bip.gdansk.pl/),

wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 103), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do dnia 19 listopada 2023 r.),

przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”) na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data jej nadania, tj. do dnia 19 listopada 2023 r.).

W czasie konsultacji miasto będzie też prowadzić spotkania z mieszkańcami we wszystkich dzielnicach. Szczegóły programu rozwoju miasta są dostępne w sieci, każdy może się z nimi zapoznać.