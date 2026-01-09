Jest przełom! Przewoźnicy kontenerowi dogadali się z Baltic Hub. Sprawdź, co ustalono!

Zakończono rozmowy między przewoźnikami drogowymi a Baltic Hub, które miały miejsce w związku z akcją protestacyjną.

Spotkanie zaowocowało wspólnym uzgodnieniem deklaracji, która będzie podstawą do dalszych negocjacji.

Deklaracja obejmuje kluczowe obszary, takie jak usprawnienie procesów operacyjnych i optymalizacja zarządzania przepustowością.

Jakie są szczegóły uzgodnionych warunków zakończenia protestu i co to oznacza dla przyszłości współpracy?

W czwartek (8 stycznia) późnym wieczorem na stronie Baltic Hub poinformowano, że zakończono rozmowy pomiędzy przedstawicielami przewoźników drogowych a Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. prowadzone w związku z akcją protestacyjną przewoźników.

- Spotkanie przebiegało w atmosferze konstruktywnego dialogu, a jego efektem jest wspólne uzgodnienie treści deklaracji, które stanowić będą punkt wyjścia do dalszych rozmów dotyczących zasad współpracy. Obie strony wyraziły gotowość do kontynuowania negocjacji w duchu partnerstwa i poszukiwania rozwiązań korzystnych dla całego łańcucha logistycznego - podano na stronie Baltic Hub.

Jak informuje spółka, „deklaracja obejmuje kluczowe obszary związane z usprawnieniem procesów operacyjnych, optymalizacją zarządzania przepustowością terminala, wdrożeniem rozwiązań systemowych oraz zapewnieniem transparentnych zasad w sytuacjach nadzwyczajnych. „Uzgodniono również warunki zakończenia obecnej akcji protestacyjnej, co umożliwi odblokowanie dróg i przywrócenie pełnej dostępności infrastruktury portowej”. Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli przewoźników oraz przedstawicieli Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się w środę (7 stycznia) od przejazdu kolumny ciężarówek głównymi arteriami Trójmiasta. W kolejnej fazie protestujący przewoźnicy przenieśli się na parking buforowy przy ulicy Kontenerowej w Gdańsku, gdzie blokowali dojazd do terminala Baltic Hub. W rezultacie jego praca została wstrzymana.

Jak poinformował PAP jeden z organizatorów protestu, prezes firmy TIDI-LOG Maciej Korthals, przewoźnicy sprzeciwiali się praktykom terminali kontenerowych, które - ich zdaniem - ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej i utrudniają codzienną działalność firm transportowych. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o dodatkowe opłaty oraz utrudnienia w systemach awizacji.

Postulaty przewoźników obejmują m.in. rezygnację z dodatkowych opłat, w tym planowanej przez Baltic Hub opłaty za wjazd ciężarówki w godzinach szczytu (10-20) w wysokości 65 zł, zwiększenie liczby dostępnych slotów dla kontenerów pełnych i pustych, reformę systemów awizacji, pełną transparentność zasad dostępu do infrastruktury portowej oraz skrócenie czasu obsługi pojazdów.

W czwartek po południu odbyło się spotkanie pod przewodnictwem wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz z udziałem przedstawicieli terminala Baltic Hub, Zarządu Portu Morskiego Gdańsk, policji, miasta Gdańsk oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, mające na celu zakończenie sporu.