Protest przewoźników w Trójmieście. Ciężarówki wyjechały na ulice. "Nie blokujcie nam pracy"

W środę (7 stycznia) w Trójmieście trwa protest przewoźników kontenerowych, co spowoduje duże utrudnienia w ruchu drogowym.

Kierowcy ciężarówek sprzeciwiają się praktykom terminali portowych, które wprowadzają dodatkowe opłaty i ograniczają dostęp do infrastruktury.

Spodziewane są spowolnienia ruchu i zatory na głównych trasach, w tym na S6 i S7.

Jakie są postulaty protestujących i czy uda im się je zrealizować?

Ciężarówki przejeżdżają głównymi arteriami Gdańska i Gdyni, w tym najbardziej newralgicznymi odcinkami dla ruchu, takimi jak drogi ekspresowe S6 i S7. – STOP dla bezprawnych działań portów chcemy pracować nie blokujcie nam pracy – czytamy hasła, widoczne na pojazdach przejeżdżających przez Trójmiasto. I dalej: „Gdy transport przez Nich stopuje to wszystkim klientom ceny winduje”.

Przewoźnicy obsługujący porty morskie sprzeciwiają się praktykom terminali kontenerowych dotyczącym awizacji i wprowadzania dodatkowych opłat, które - jak ocenił - ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej i zamiast ułatwiać pracę, utrudniają codzienny transport. - Chcemy równego i sprawiedliwego dostępu do terminali, bez dyskryminujących opłat czy barier wstępu – wyjaśnił Maciej Korthals, prezes firmy TIDI-LOG.

W związku z protestem kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia ruchu, czasowych utrudnień i lokalnych zatorów, szczególnie w rejonach portowych oraz na drogach ekspresowych.

Nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu czuwać będą policjanci oraz inne służby porządkowe. Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń i sygnałów służb oraz – w miarę możliwości – wybieranie tras alternatywnych. Dagmara Szajda z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że w środę, w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w kursowaniu autobusów i tramwajów, bilety ZTM będą honorowane od godz. 7.00 do 20.00 także w pociągach SKM i Polregio na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego.

- W zależności od sytuacji informacje o wydłużeniu honorowania biletów będą dostępne na stronie internetowej ztm.gda.pl (na czerwonym pasku alarmowym) oraz na tablicach elektronicznych na przystankach - podała.