Sceny jak z filmu w Starogardzie Gdańskim! Potrącił policjanta i uciekał autem z trzema kilogramami narkotyków

Uciekał przed policją z narkotykami. Potrącił funkcjonariusza i trafił do aresztu

Funkcjonariusze ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Jak się okazało, w samochodzie przewoził dużą ilość narkotyków. Podczas ucieczki nie reagował na policyjne sygnały do zatrzymania i potrącił jednego z policjantów. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek, 30 stycznia po południu. Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową zwrócili uwagę na znaną im hondę. Gdy kierowca zauważył nieoznakowany radiowóz, gwałtownie skręcił w boczną ulicę, próbując uciec przed policją. W pościg szybko włączyły się kolejne patrole.

- Uciekinier wykazywał dużą agresję na drodze – nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i potrącił jednego z policjantów, który chciał go zatrzymać. Ostatecznie mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, a policjanci udaremnili mu możliwość dalszej jazdy – czytamy na stronie starogardzkiej policji.

Blisko 3 kilogramy marihuany w aucie. Kierowca stawiał opór i potrącił policjanta

Po zatrzymaniu 45-latek nadal zachowywał się agresywnie i odmawiał opuszczenia pojazdu, wykonując w środku nerwowe ruchy. Funkcjonariusze byli zmuszeni użyć siły, by dostać się do samochodu. W jego wnętrzu znaleźli trzy szczelnie zapakowane worki z marihuaną o łącznej wadze niemal 3 kilogramów.

Z zabezpieczonej ilości suszu można było przygotować około trzech tysięcy porcji handlowych narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz zmuszenia policjanta do odstąpienia od czynności służbowych, w wyniku czego doszło do potrącenia policjanta.

