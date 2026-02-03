Jeździsz podczas mrozu? Mandat 3000 zł i 15 punktów za to wykroczenie

Zima to czas, kiedy kierowcy muszą mierzyć się z trudnymi warunkami na drogach - śliską nawierzchnią, ograniczoną widocznością i niskimi temperaturami. W takich sytuacjach łatwo o błędy, które mogą prowadzić nie tylko do niebezpiecznych zdarzeń, ale również do poważnych konsekwencji prawnych. Warto więc pamiętać, że przepisy drogowe obowiązują niezależnie od pogody, a niektóre wykroczenia zimą są szczególnie częste i surowo karane. Niestety Polacy nadal nie mają o nich pojęcia.

Mróz nie jest usprawiedliwieniem. Policja wystawia mandaty

Wielu kierowców zimą bagatelizuje obowiązek dokładnego przygotowania samochodu do jazdy. Tymczasem oszronione szyby czy pozostawienie uruchomionego silnika na czas ich czyszczenia mogą zostać uznane za wykroczenie. Policja co roku przypomina, że jazda z ograniczoną widocznością jest nie tylko niebezpieczna, ale również karana mandatem, a rozgrzewanie auta na postoju dłużej niż minutę może skutkować dodatkowymi konsekwencjami.

Czy można dostać mandat za odpalony silnik?

Mandat za włączony silnik na postoju, gdy w tym czasie np. odśnieżasz samochód, wynosi do 300 zł. Jeśli więc musisz oczyścić szyby, pamiętaj, by robić to przy zgaszonym silniku. Warto również podkreślić, że pozostawianie pracującego silnika nie jest obojętne dla otoczenia - zwiększa emisję spalin, pogarsza jakość powietrza i przyczynia się do smogu, szczególnie w sezonie grzewczym. Dodatkowo generuje niepotrzebny hałas, który może być uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza na osiedlach i w gęstej zabudowie.

3000 zł kary i aż 15 punktów karnych. Policja zwraca na to uwagę zimą

Warto również pamiętać, że prowadzenia samochodu zimą z oszronionymi szybami, które nie zostały dokładnie oczyszczone może skutkować wysokim mandatem. Za takie wykroczenie policja może wystawić mandat 3000 zł i 15 punktów karnych, bowiem jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.