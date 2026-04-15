Spadną z nieba w nocy. Rój meteorów nad Polską jeszcze w kwietniu!

Od wieków rozpalają wyobraźnię i skłaniają do wypowiadania życzeń. Spadające gwiazdy, choć w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z gwiazdami, należą do najpiękniejszych zjawisk, jakie możemy obserwować na nocnym niebie. To krótkie, jasne smugi światła - meteory - powstające, gdy drobiny kosmicznego pyłu wpadają w atmosferę Ziemi i spalają się z ogromną prędkością. Najwięcej takich zjawisk można zobaczyć podczas rojów meteorów. Wtedy niebo potrafi zamienić się w prawdziwy spektakl.

Noc spadających gwiazd 2026 kwiecień

W kwietniu 2026 roku czeka nas wyjątkowe widowisko na niebie za sprawą roju Lirydów. To jeden z najstarszych i najbardziej znanych rojów meteorów, czyli zjawisko, podczas którego na niebie można zobaczyć tzw. spadające gwiazdy. Lirydy powstają, gdy Ziemia przelatuje przez strumień pyłu pozostawiony przez kometę C/1861 G1 Thatcher. Drobinki wpadają w atmosferę i spalają się, tworząc jasne smugi światła - meteory.

Rój Lirydów 2026

Lirydy pojawiają się co roku w drugiej połowie kwietnia, a maksimum przypada około 22 kwietnia. Niebo najlepiej obserwować więc w nocy z 21 na 22 kwietnia oraz 22 na 23 kwietnia.

Jak przygotować się do obserwacji?

Obserwacja spadających gwiazd to jedno z najprostszych i najbardziej magicznych doświadczeń - nie wymaga teleskopu ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy się dobrze przygotować.

Najważniejsze to uciec od sztucznego światła (wybierz pola, łąki, plaże lub góry)

Uzbrój się w cierpliwość, czasem przed dłuższy czas na niebie może nic się nie pojawiać.

Unikaj patrzenia w telefon.

Zabierz lornetkę dla lepszych efektów.

