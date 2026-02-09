Starcie pseudokibiców w Kościerzynie. Alarm dla funkcjonariuszy, zatrzymali 13 osób

Starcie pseudokibiców w Kościerzynie (9.02.2026)

Pierwsze informacje o szeroko zakrojonej akcji mundurowych pojawiły się wieczorem na profilu Pomorskiej Policji na platformie X. Funkcjonariusze poinformowali, że w poniedziałek przed godz. 20:00 w Kościerzynie doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich.

Alarm i duża akcja policjantów

"Policjanci niezwłocznie podjęli działania i do tej chwili zatrzymanych zostało już 13 osób. Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono m.in. działania blokadowe" - przekazali mundurowi. Jak dodali, "zatrzymania pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu są kwestią czasu".

Czytaj również: Chwile grozy nad polskim morzem! Lód pękł pod ich nogami. Wszystko zostało nagrane [WIDEO]

Do wpisu policjanci dołączyli kilka zdjęć z poniedziałkowej akcji, które możecie zobaczyć w poniższym wpisie.

Dzisiaj przed godz. 20:00 w Kościerzynie doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich. Policjanci niezwłocznie podjęli działania i do tej chwili zatrzymanych zostało już 13 osób. Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono https://t.co/lMI3wLrXFF. działania… pic.twitter.com/ucuWLawi8y— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) February 9, 2026

Więcej informacji o poniedziałkowym zdarzeniu przekazali tuż przed godz. 22:00 przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Jak podali, ok. godz. 19:40 dyżurny otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło wtargnięcia osób do obiektu sportowego. W środku trenowali zawodnicy.

"Do wnętrza budynku weszła grupa przyjezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki. Niezwłocznie na miejsce skierowano policjantów. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, podjęli pościg za sprawcami zdarzenia. O sytuacji powiadomiono również ościenne jednostki Policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku" - czytamy.

Jak dodali mundurowi, na terenie miasta i gminy Kościerzyna trwają obecnie czynności, które mają na celu zatrzymanie sprawców bójki. Zabezpieczany jest monitoring, przesłuchiwani są świadkowie.

Handlowali podróbkami na live, zgarnęła ich policja. Wartość towaru przekracza 5 mln zł