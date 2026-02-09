Chwile grozy nad polskim morzem! Weszli na zamarznięty Bałtyk, lód pękł. Wszystko widać na nagraniu

2026-02-09 10:11

O tym, jak niebezpieczne jest spacerowanie na zamarzniętym zbiorniku przypominaliśmy już niejednokrotnie. Lód na powierzchni nigdy nie ma jednakowej grubości. W jednym miejscu może osiągać nawet kilkanaście centymetrów, a zaledwie kilka kroków dalej być bardzo cienki. Niedawno boleśnie przekonali się o tym spacerowicze z Sopotu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment, gdy pod dwiema osobami załamuje się lód. Spacerowicze wpadli do lodowatej wody. Zobacz nagranie.

Autor: catsandpaula/ Tiktok

Lód na Bałtyku to pułapka! Tak zachowują się nieodpowiedzialni mieszkańcy i turyści

Zamarznięte stawy czy jeziora kuszą spacerowiczów. Wielu z nich urządza sobie tam spontaniczne lodowisko. Na początku lutego władze Gdańska podjęły decyzję o zamknięciu Motławy. Była to reakcja na popisy mieszkańców i turystów, którzy publikowali w internecie selfie oraz nagrania pokazujące, jak masowo bawią się na zamarzniętym akwenie, a co za tym idzie - narażają się na niebezpieczeństwo.

- To ok. 60 takich tabliczek wzdłuż Motławy, prawie na całej jej długości od Żabiego Kruka. Oczywiście nie ma żadnej podstawy prawnej, nie możemy nikomu zakazać wejścia. W najbliższych dniach temperatury się zmienią, będzie odwilż i ten lód stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny - podkreślił Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA.

Tymczasem o tym, jak niebezpieczne może okazać się spacerowanie na zamarzniętym zbiorniku przekonali się w ostatnim czasie użytkownicy TikToka. Na profilu „catsandpaula” opublikowano nagranie znad polskiego morza, które szybko zwróciło uwagę internautów. Widać na nim skrajnie nieodpowiedzialnych spacerowiczów, którzy zdecydowali się wejść na zamarznięty Bałtyk w pobliżu sopockiego molo.

Spacerowali po zamarzniętym Bałtyku. Wpadli do wody. W sieci pojawiło się nagranie

Autorka nagrania, filmująca zimowy krajobraz, nie przypuszczała, że w tle jej ujęcia pojawią się „bohaterowie drugiego planu”. „Kręcę sobie filmik z naszego pięknego morza, a tu nagle…” – relacjonuje TikTokerka. Chwilę później lód załamuje się pod dwiema osobami, które wpadają do lodowatej wody aż po pas. Nagranie mrozi krew w żyłach.

Policjanci ostrzegają jednak, że takie aktywności mogą skończyć się tragedią, bo lód nie zawsze jest wystarczająco gruby i stabilny. Zwracają uwagę, że nawet jeśli lód wygląda na solidny, w rzeczywistości może być cienki, kruchy albo podmyty w różnych miejscach. Szczególnie niebezpieczne są okolice kanałów, rzek oraz akwenów z dopływami wody, gdzie warstwa lodu jest nierówna (nie wspominając już o Bałtyku).

Dlatego policja apeluje o rozwagę i unikanie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki, a zamiast tego korzystać z lodowisk przygotowanych do takich aktywności.

