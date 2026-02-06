Tragiczny finał poszukiwań 78-letniego Bogusława z Gdańska. Monitoring ujawnił ostatnie chwile seniora

Tragiczny finał poszukiwań 78-latka: Monitoring ujawnił ostatnie chwile seniora

78-latek po raz ostatni był widziany w poniedziałek, 2 lutego. Gdy nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi, rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Rozpoczęto intensywne poszukiwania, w które zaangażowani byli funkcjonariusze oraz służby miejskie. Niestety już na wczesnym etapie natrafiono na niepokojący ślad. Nad wodą odnaleziono należące do mężczyzny rzeczy.

Jak nieoficjalnie ustalił „Fakt”, kluczowe okazały się zapisy monitoringu z okolic przeprawy promowej w Nowym Porcie. Kamery miały zarejestrować ostatnie chwile życia seniora. Na nagraniu widać, jak mężczyzna zostawia na brzegu swoje ubrania i dokumenty, po czym wchodzi do lodowatej wody i znika pod jej powierzchnią.

Przełom nastąpił w czwartek, 5 lutego. Po godzinie 9.00 policjanci otrzymali zgłoszenie od osoby spacerującej po plaży w Przymorzu, która zauważyła dryfujące przy brzegu ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano służby.

Policjanci zabezpieczyli teren, a następnie pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny. W czynnościach uczestniczył także biegły z zakresu medycyny sądowej. Jak przekazał „Faktowi” rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, zwłoki zmarłego zostały zidentyfikowane. To zaginiony w dniu 2 lutego 78-latek.

Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie postępowania wykluczono udział osób trzecich. Okoliczności zdarzenia są nadal analizowane.

Nie bój się rozmawiać. Policja apeluje o wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

Policja przypomina, pamiętajmy, aby nie lekceważyć sygnałów naszych bliskich i znajomych świadczących o kłopotach a w szczególności myślach samobójczych. Szybka informacja przekazana służbom może uratować takiej osobie życie.

Jeśli ktoś zwierza się tobie, że myśli o samobójstwie lub ujawnia takie symptomy:

nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;

rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;

miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;

okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;

nie oceniaj, nie dawaj rad;

szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania 800-70-22-22 lub 116 111, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

