Straciła nogę pod kołami autobusu w Gdańsku. Jest ważny apel policji

Straciła nogę pod kołami autobusu w Gdańsku. Apel policji

Policja zwraca się z prośbą o pomoc do świadków groźnego wypadku drogowego, do którego doszło w lutym bieżącego roku. W wyniku zdarzenia poszkodowana została pasażerka miejskiego autobusu.

- Wydział ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku poszukuje dodatkowych świadków wypadku drogowego, do którego doszło 11 lutego 2026 roku w Gdańsku na ul. Stryjewskiego - czytamy na stronie policji w Gdańsku.

Do zdarzenia doszło około godziny 9:00 w rejonie przystanku „Stogi”. Jak informują policjanci, autobus miejski marki MAN, ruszając z przystanku, potrącił kobietę opuszczającą pojazd. W wyniku zdarzenia pasażerka straciła nogę.

– Według ustaleń funkcjonariuszy kierujący autobusem miejskim marki MAN, odjeżdżając z przystanku w kierunku zajezdni tramwajowej przy ul. Nowotnej, najechał tylną osią na wysiadającą pasażerkę, co było przyczyną późniejszej amputacji kończyny – podają funkcjonariusze.

Apel policji w Gdańsku. Świadkowie mogą pomóc ustalić przebieg wypadku

Śledczy zwracają się do wszystkich, którzy widzieli to zdarzenie i mogą pomóc w odtworzeniu jego przebiegu. Każda, nawet drobna informacja, może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności wypadku.

Osoby, które były świadkami zdarzenia, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b lub telefonicznie pod numerem 47 741 66 80.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie