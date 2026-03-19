Szokujące ataki na ulicach Gdańska. Zmusił przypadkową ofiarę do zażywania narkotyków

2026-03-19 14:26

Pomorscy funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o serię agresywnych ataków na terenie Gdańska. Według ustaleń miał on napadać na przypadkowe osoby i je okradać, a w jednym przypadku zmusić pokrzywdzonego do zażycia narkotyków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Napadł na obcego człowieka na przystanku. Siłą zmusił go do zażycia środków odurzających!

Autor: Anna Kisiel

Brutalne ataki przy ulicy Focha w Gdańsku

Dramatyczne sceny rozegrały się w połowie marca na gdańskich ulicach, gdzie 34-latek dopuścił się serii szokujących napaści na zupełnie przypadkowe osoby. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w sobotę, 14 marca przy ulicy Focha. Zatrzymany mężczyzna zaatakował tam niczego nieświadomego człowieka, który czekał na autobus na miejscowym przystanku.

Napaść na przystanku. Kolejne ataki w mieście

Zatrzymanie 34-latka zakończyło serię brutalnych zdarzeń na ulicach Gdańska. Do pierwszego doszło w sobotę, 14 marca przy ul. Focha. Mężczyzna zaatakował przypadkowego przechodnia stojącego na przystanku autobusowym.

- Popchną go i kopnął, a następnie ukradł mu portfel w którym ten miał gotówkę, karty płatnicze i dokumenty, a następnie przemocą zmusił go do zażycia amfetaminy - informuje policja.

Jeszcze tego samego dnia podejrzany zaczepił kolejnego mężczyznę – tym razem starszego, który niósł zakupy.

- 34-latek podszedł do innego, przypadkowego starszego mężczyzny, który niósł zakupy. Usilnie proponował mu pomoc, a następnie z kieszeni jego płaszcza ukradł karty płatnicze, dokumenty i gotówkę w wysokości 150 złotych - dodają policjanci.

Zatrzymanie podejrzanego. Jest decyzja sądu

Dzięki działaniom operacyjnym kryminalnych z Komisariatu VIII w Gdańsku oraz analizie zebranych materiałów dowodowych, podejrzany został ujęty już w poniedziałek. 34-latek usłyszał trzy zarzuty, a za popełnione czyny grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

