Sześcioosobowa rodzina zatruła się tlenkiem węgla. Wśród poszkodowanych są dzieci

Rokitnica. Sześcioosobowa rodzina zatruła się czadem. Trafili do szpitala na obserwację

Zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla służby otrzymały w piątek (16.12) około godz. 5:56. Czad ulatniał się w domu jednorodzinnym we wsi Rokitnica w powiecie gminie Pruszcz Gdański. - Po przebadaniu na miejscu zdarzenia 6 osób zostanie zabranych na obserwację do szpitala - przekazał PAP bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku. Wśród poszkodowanych są dwie osoby dorosłe oraz czworo dzieci. Najmłodsze z nich ma 4 lata, najstarsze 17. Dwoje z poszkodowanych to 14- i 15-latkowie.

Tlenek węgla - cichy zabójca

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć. Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne

