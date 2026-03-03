Szkoła podstawowa w Tczewie nadal zamknięta! Po groźnym incydencie zapadła ważna decyzja

W Tczewie doszło do groźnego incydentu w szkole podstawowej, gdzie wyczuto intensywny zapach gazu.

Ewakuowano setki uczniów i pracowników, a służby nadal próbują zlokalizować źródło wycieku.

Z powodu zagrożenia zajęcia w szkole zostały odwołane również na kolejny dzień.

Groźny incydent w szkole podstawowej w Tczewie. Zajęcia odwołane

Służby nadal próbują ustalić, skąd wydobywa się gaz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie. Jak przekazał w poniedziałek wieczorem oficer tczewskiej straży pożarnej kpt. Michał Myrda, miejsca wycieku wciąż nie udało się zlokalizować.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem dyrektorka szkoły zdecydowała, że również we wtorek, 3 marca, nie odbędą się lekcje.

- 03.03.2026 będzie dniem wolnym od wszystkich zajęć. Szkoła nie zapewnia w tym dniu opieki w świetlicy - poinformowano.

W poniedziałek ewakuowano kilkuset osób

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w budynku przy ul. Marii Konopnickiej. Pracownicy placówki wyczuli intensywny zapach gazu w piwnicy oraz na piętrze szkoły. Z obiektu natychmiast ewakuowano łącznie 481 uczniów i pracowników. Na miejsce przyjechali strażacy, policjanci, a także pracownicy pogotowia gazowego, którzy przeprowadzili pomiary w budynku i jego otoczeniu. Ze względu na powagę sytuacji dyrekcja natychmiast podjęła decyzję o odwołaniu zajęć dydaktycznych.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie