Szkoła podstawowa w Tczewie nadal zamknięta! Po groźnym incydencie zapadła ważna decyzja

2026-03-03 7:44

Ponad 480 uczniów i pracowników ewakuowano ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie po tym, jak w budynku wyczuto zapach gazu. Mimo interwencji służb nie udało się dotąd zlokalizować źródła wycieku, dlatego dyrekcja zdecydowała o odwołaniu zajęć także we wtorek, 3 marca. Szczegóły poniżej.

  • W Tczewie doszło do groźnego incydentu w szkole podstawowej, gdzie wyczuto intensywny zapach gazu.
  • Ewakuowano setki uczniów i pracowników, a służby nadal próbują zlokalizować źródło wycieku.
  • Z powodu zagrożenia zajęcia w szkole zostały odwołane również na kolejny dzień.

Groźny incydent w szkole podstawowej w Tczewie. Zajęcia odwołane

Służby nadal próbują ustalić, skąd wydobywa się gaz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie. Jak przekazał w poniedziałek wieczorem oficer tczewskiej straży pożarnej kpt. Michał Myrda, miejsca wycieku wciąż nie udało się zlokalizować.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem dyrektorka szkoły zdecydowała, że również we wtorek, 3 marca, nie odbędą się lekcje.

- 03.03.2026 będzie dniem wolnym od wszystkich zajęć. Szkoła nie zapewnia w tym dniu opieki w świetlicy - poinformowano.

W poniedziałek ewakuowano kilkuset osób

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w budynku przy ul. Marii Konopnickiej. Pracownicy placówki wyczuli intensywny zapach gazu w piwnicy oraz na piętrze szkoły. Z obiektu natychmiast ewakuowano łącznie 481 uczniów i pracowników. Na miejsce przyjechali strażacy, policjanci, a także pracownicy pogotowia gazowego, którzy przeprowadzili pomiary w budynku i jego otoczeniu. Ze względu na powagę sytuacji dyrekcja natychmiast podjęła decyzję o odwołaniu zajęć dydaktycznych.

