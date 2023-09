Tata zgubił 4-letnią Karolinkę na plaży. Zapłakana dziewczynka przeszła pół kilometra

Amatorzy darmowej whisky zaatakowali go gazem! Awantura w supermarkecie

Aspirant sztabowy Tomasz Gałeczka z KPP w Malborku wybrał się w minioną niedzielę (10 września 2023 r.) na plażę w Sopocie z rodziną. Chciał skorzystać z dobrej pogody i wypocząć na terenie Trójmiasta. Tymczasem okazało się, że potrzebna jest jego pomoc. O godzinie 17:00 funkcjonariusz zauważył zagubioną i zapłakaną dziewczynkę. Policjant podszedł do niej, żeby dowiedzieć się, co się stało. Okazało się, że 4-letnia Karolika podczas zabawy na plaży oddaliła się od taty i nie potrafiła go odnaleźć. Dziewczynka pamiętała tylko imię taty i, że przyjechała z Łodzi. Aspirant Tomasz uspokoił dziecko i zapewnił, że razem znajdą tatę.

Sopot: Policjant z Malborka uratował 4-letnią Karolinkę

Policjant wziął Karolinkę za rękę i udając się w kierunku z którego przyszła zaczął szukać rodziny 4-latki. - Kiedy po dłuższych poszukiwaniach nie udało się znaleźć rodzica na plaży, mundurowy poprosił innych plażowiczów o zgłoszenie całej sytuacji na numer alarmowy 112. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce poinformowali, że już otrzymali zgłoszenie od taty o zaginięciu dziecka. Okazało się, że 4-latka oddaliła się od swojej rodziny ponad 0,5 km - informuje nas st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowa KPP w Malborku.

Asp. szt. Tomasz Gałeczka wraz z kolegami z sopockiej komendy przewieźli dziecko do miejsca gdzie czekał na nie tata. Dziewczynka cała i zdrowa trafiła w jego objęcia. Policjanci apelują do rodziców o czujność w miejscach publicznych. Wystarczy chwila nieuwagi i możemy stracić nasze pociechy z oczu.

- Zadbajmy o bransoletkę lub opaskę z danymi kontaktowymi rodziców, lub opiekunów. To bardzo przydatny gadżet nie tylko podczas urlopów i wyjazdów wakacyjnych, ale i spacerów, czy zakupów. Możemy też założyć dziecku charakterystyczny i widoczny element garderoby lub odblask, świecącą opaskę lub bransoletkę. Wówczas łatwiej zlokalizujemy w tłumie swoje dziecko -apelują funkcjonariusze. Nasza redakcja przyłącza się do tych komunikatów.

i Autor: KPP w Malborku Aspirant sztabowy Tomasz Gałeczka z KPP w Malborku uratował Karolinkę