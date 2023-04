Policjanci z Malborka dostali sygnał o tym zdarzeniu po godzinie 11:00. Mieszkańców zaniepokoi fakt, że wszystko działo się w centrum miasta, w biały dzień. Szokować może też wiek zarówno ofiary, jak i przede wszystkim sprawcy. - 15-latek został zaatakowany przez młodego mężczyznę w kominiarce. Sprawca podbiegł do nastolatka, uderzył go w twarz i grożąc dalszym pobiciem ukradł mu e-papierosa o wartości 150 złotych, a następnie uciekł - informuje "Super Express" st. asp. Sylwia Kowalewska, rzeczniczka KPP w Malborku.

Malbork. 17-latek w kominiarce sprawcą rozboju w biały dzień

Kryminalni szybko ustalili, kto stoi za rozbojem. Sprawca to 17-letni mieszkaniec Malborka. Gdzie byli rodzice? Na to pytanie w tym momencie nie znajdujemy odpowiedzi. W poniedziałek (17 kwietnia 2023 r.) policjanci z Malborka złożyli mu "wizytę" i młodzieniec został przewieziony do policyjnego aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym 17-latek będzie odpowiadał za to przestępstwo jak osoba dorosła.

- Zatrzymany usłyszał zarzut dokonania rozboju. Prokurator zadecydował o nałożeniu na niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia - podsumowuje oficer prasowa KPP w Malborku.

