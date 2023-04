Mają 14 i 15 lat, a już robią takie rzeczy nauczycielce! Pokazali to na TikToku. Dyrektor zabrał głos

Nie o takiej sławie marzyło Lisewo Malborskie (woj. pomorskie). Kiedy dziennikarze "Super Expressu" czytali o sprawie, to łapali się za głowę. W marcu 2023 roku, podczas lekcji matematyki, odbywającej się w tamtejszej szkole miały miejsce sceny, od których włos się jeży na głowie. - Niech mnie pani mnie nie wk...! - krzyczeli uczniowie. - Pakujemy walizy i wyp... stąd - to tylko część "popisów" 14- i 15-latków. Wrzaski, wyzwiska, karygodne zachowanie - to wszystko uczniowie pokazali internautom na TikToku.

Nagranie trafiło do dyrekcji szkoły w Lisewie Malborskim i policjantów z Nowego Stawu. Ponadto policjanci przyjęli od nauczycielki zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego. Organy ścigania wyciągnęły konsekwencje względem agresywnych uczniów.

We wtorek (18 kwietnia 2023 r.) rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Łukasz Zioła poinformował PAP, że Sąd Rejonowy w Malborku ustalił, iż 5 nieletnich dopuściło się czynu karalnego z art. 226 par. 1 k.k. czyli znieważyło funkcjonariuszkę publiczną, przez to, że w czasie lekcji zwracało się do niej słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe.

- Względem nieletnich zastosowano środki wychowawcze w postaci nadzoru kuratora oraz zobowiązania do wykonania przez każdego z nich prac społecznych w wymiarze 10 godzin w terminie 3 miesięcy, a względem jednego z nieletnich wymiar prac społecznych ustalono na 20 godzin do wykonania w terminie 6 miesięcy - podał sędzia Zioła. Postanowienie Sądu Rejonowego w Malborku jest nieprawomocne i stronom służy prawo do wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Szkoła wyciągnęła konsekwencje. Uczniowie z Lisewa Malborskiego nie mogą korzystać z telefonów!

Po publikacjach medialnych związanych z tematem, w sieci zawrzało. W ogniu pytań znaleźli się rzecz jasna przełożeni upokorzonej nauczycielki. Z dyrektorem SP w Lisewie Malborskim rozmawiał dziennikarz serwisu malbork.naszemiasto.pl. Mężczyzna podkreślił, że zachowanie uczniów uległo poprawie, a sami zainteresowani mogli się przestraszyć sprawy w sądzie i "sławy" wśród lokalnej społeczności. Placówka edukacyjna wprowadziła też zmiany w statucie szkoły, które mają zapobiegać kolejnym tego typu sytuacjom.

- Wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych poza wymienionymi dwoma przykładami. Aparaty telefoniczne mają być wyłączone i schowane. Ponadto, każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku - informuje wyżej wskazany portal.

Dyrektor Dobrzański podkreślił też, że nie żyje w amerykańskim filmie i nie ma możliwości wyrzucenia uczniów ze szkoły. - Nie mogę ot, tak sobie decydować, kto ma do niej chodzić, a kto nie - zaznaczył. Dyrektor przekonywał, że podjął wszystkie możliwe działania, które znajdują się w granicach prawa. Pozostaje mieć nadzieję, że o Lisewie Malborskim czytelnicy z całej Polski będą czytać przy okazji o wiele bardziej pozytywnych newsów.

