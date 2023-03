Uczniowie transmitowali na TikToku, jak wyzywają nauczycielkę matematyki

Czworo uczniów szkoły podstawowej w Lisewie Malborskim wyzywało nauczycielkę od matematyki, co transmitowało na żywo na TikToku. Na nagranie trafił przypadkowo użytkownik portalu, który postanowił wszystko nagrać. W poniedziałek, 6 marca, wieczorem, wysłał on filmik na skrzynkę mailową szkoły, a placówka zawiadomiła dzień później policjantów z komisariatu w Nowym Stawie. Funkcjonariusze ustalili, że za obrażaniem kobiety stoi czworo uczniów w wieku 14-15 lat. - W czasie nagrania słuchać mnóstwo wulgaryzmów, z których część jest skierowana w kierunku nauczycielki. Przyjęliśmy w tej sprawie zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego, a akta tej sprawy, wraz z nagraniem, przekazaliśmy do sądu rodzinnego - mówi starsza aspirantka Sylwia Kowalewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Uczniowie z Lisewa Malborskiego ukarani

Jak informuje PAP, z filmem, w czasie którego uczniowie wyzywają nauczycielkę matematyki, zapoznała się również dyrektorka szkoły w Lisewie Malborskim Katarzyna Lewińska. Kobieta mówi, że nie mogła uwierzyć w zachowanie nastolatków, choć dodaje jednocześnie, że na tych samych uczniów wpływały już wcześniej skargi.

- Uczniowie tej klasy zostali pozbawieni szkolnych funkcji w samorządzie klasowym oraz została także podjęta decyzja, wspólnie z rodzicami, aby mieli oni wszyscy zakaz przynoszenia telefonów na teren naszej placówki. Będą prowadzone zajęcia z pedagogiem i psychologiem, współpracujemy również z policją, która przeprowadzi z uczniami zajęcia - referuje PAP dyrektorka.

