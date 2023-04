Uczniowie w wieku 14 i 15 lat w trakcie lekcji obrażali nauczycielkę. Swoje zachowanie transmitowali na żywo w aplikacji TikTok. Na filmiku słychać przekleństwa nastolatków i obraźliwe słowa skierowane do nauczycielki prowadzącej lekcję. Sytuacja miała miejsce na początku marca 2023 roku. Skandaliczne nagranie trafiło do dyrekcji szkoły w Lisewie Malborskim i policjantów z Nowego Stawu. Ponadto policjanci przyjęli od nauczycielki zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego.

Nadzór kuratora oraz prace społeczne

Sąd Rejonowy w Malborku ustalił, że 5 uczniów znieważyło funkcjonariuszkę publiczną, przez to, że w czasie lekcji zwracało się do niej słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe. - Względem nieletnich zastosowano środki wychowawcze w postaci nadzoru kuratora oraz zobowiązania do wykonania przez każdego z nich prac społecznych w wymiarze 10 godzin w terminie 3 miesięcy, a względem jednego z nieletnich wymiar prac społecznych ustalono na 20 godzin do wykonania w terminie 6 miesięcy - przekazał PAP rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Łukasz Zioła.

Wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim Katarzyna Lewińska, we wcześniejszej rozmowie z PAP podkreśliła, że po obejrzeniu nagrania była w szoku i nie mogła uwierzyć, że na filmie zostali zarejestrowani uczniowie jej szkoły. Wyjaśniła, że na uczniów klasy, w której zostało zarejestrowane nagranie, już wcześniej były skargi ze względu na ich niewłaściwe zachowanie. Zapewniła wówczas, że uczniowie ponieśli już pierwsze konsekwencje wynikające ze statutu szkoły, tj. otrzymali nagany dyrektora, nagany wychowawcy oraz upomnienia wychowawcy. Uczniowie tej klasy otrzymali m.in. zakaz przynoszenia telefonów na teren szkoły.

Sędzia Zioła zaznaczył, że postanowienie Sądu Rejonowego w Malborku jest nieprawomocne i stronom służy prawo do wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podkreślił, że sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności, gdyż dotyczyła nieletnich.

