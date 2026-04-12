To miasto na Pomorzu ma już dość! "Niechciany gość, którego nikt nie zapraszał"

Rumia walczy z błędem. Miasto rusza z kampanią promującą poprawną odmianę swojej nazwy

Rumia chce raz na dobre rozprawić się z błędną odmianą swojej nazwy. Władze miasta ruszają z kampanią społeczną, która ma przypomnieć prostą zasadę: poprawnie mówi się i pisze „Rumi”, a nie „Rumii”. Problem nie jest nowy. Błąd pojawia się często – w artykułach, ogłoszeniach, a nawet w oficjalnych dokumentach firm. Dlatego miasto postanowiło działać szerzej i głośniej. Kampania ma dotrzeć głównie do osób spoza Pomorza, bo to tam najczęściej pojawia się niepoprawna forma. Wiceburmistrz Rumi Ariel Sinicki nie ukrywa irytacji. Jak mówi, dodatkowe „i” to „niechciany gość”, który wciąż się pojawia, choć nikt go nie zaprasza. W jego ocenie najwyższy czas, żeby ten błąd zniknął. Zasada jest prosta. Nazwa „Rumia” w odpowiednich przypadkach zmienia się na „Rumi”. To działa tak samo jak w innych nazwach miast, na przykład Gdynia – Gdyni czy Karwia – Karwi. Mimo to wiele osób wciąż dodaje drugie „i”, co jest niepoprawne.

Do akcji mogą włączyć się mieszkańcy. Rumia przygotowała dla nich specjalny „pakiet ratunkowy”

Kampania potrwa do grudnia 2026 roku. W planach są różne działania. Miasto będzie publikować materiały w internecie i mediach społecznościowych. Pojawią się też spoty radiowe. Informacje o poprawnej formie trafią do komunikacji miejskiej – będą na plakatach w autobusach i innych pojazdach. To nie wszystko. Przy głównych drogach, w parkach i miejscach odwiedzanych przez turystów staną tablice z prostym przekazem. Jedno z haseł brzmi: „Uśmiechnij się, jesteś w Rumi (nie w Rumii)”. Podobne komunikaty pojawią się także na paczkomatach. Miasto przygotuje też gadżety, na przykład pocztówki, które w prosty sposób przypominają o poprawnej odmianie. Nawet w mailach urzędników pojawi się stosowna informacja w stopce. Do akcji mogą włączyć się mieszkańcy. Rumia przygotowała dla nich specjalny „pakiet ratunkowy”. To zestaw prostych, żartobliwych grafik, które można wykorzystać w internecie, gdy ktoś popełni błąd. Materiały będzie można pobrać ze strony kampanii.

Sonda Wybierasz wakacje nad morzem czy w górach? Tylko polskie morze! Nad morzem, ale nie Bałtyckim, bo tam leje i wieje Góry to jest to!

