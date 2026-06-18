Pogoda w Gdańsku na weekend 19-21 czerwca

Najnowsze prognozy na nadchodzący weekend w Gdańsku pokazują wyraźny podział aury. Początek weekendu przyniesie wysokie temperatury i sporo słońca, co z pewnością ucieszy osoby planujące aktywności na świeżym powietrzu. Niestety, ostatni dzień weekendu przyniesie załamanie pogody, z opadami deszczu i niższymi temperaturami na termometrach.

Piątek z wysoką temperaturą i chmurami

Weekend rozpocznie się w Gdańsku bardzo ciepło. W piątek, 19 czerwca, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 27 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14°C. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie bardzo przyjemne.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 20 czerwca, zapowiada się na najcieplejszy i najbardziej słoneczny dzień w Gdańsku. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie 27°C, a bezchmurne niebo pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Noce również staną się cieplejsze, z temperaturą minimalną sięgającą 17 stopni. Jedynym elementem, który może dać o sobie znać, będzie silniejszy wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 5 m/s. Tego dnia mogą pojawić się symboliczne opady, ale nie powinny one zakłócić planów.

Deszczowa i chłodniejsza niedziela

Niestety, niedziela przyniesie ze sobą gwałtowną zmianę aury. 21 czerwca będzie dniem deszczowym i znacznie chłodniejszym. Temperatura maksymalna spadnie do około 24°C, a niebo przez cały dzień będzie pokryte gęstymi chmurami. Prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany na spędzenie czasu na zewnątrz. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Gdańsku przy takiej pogodzie?

Piątkowa i sobotnia aura będą idealne do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy relaksu w miejskich parkach i w okolicach wody. Bezchmurna sobota zachęca do wykorzystania dnia w pełni, choć warto pamiętać o nieco silniejszym wietrze. Z kolei deszczowa niedziela to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Warto zaplanować wizytę w muzeum, galerii sztuki czy po prostu spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni, przeczekując opady.

Dane pogodowe: OpenWeather