Znalazł w lesie prawie stuletnie szczątki i miecz sprzed 3000 lat! Poszukiwacz dokonał niezwykłego odkrycia

Miecz z epoki brązu znaleziony pod Gdańskiem. Przeleżał w ziemi tysiące lat

Lasy otaczające Trójmiasto od lat kryją ślady dawnych wydarzeń. W ziemi odnajdywane są zarówno militaria z okresu II wojny światowej, jak i znacznie starsze zabytki sięgające odległych epok. Tym razem uwagę archeologów i historyków przykuło odkrycie Marcina Wiśniewskiego, który podczas poszukiwań natrafił na miecz z epoki brązu. Wszystko wskazuje na to, że artefakt spędził pod ziemią około trzech tysięcy lat.

Jak wspomina odkrywca, początkowo sądził, że natknął się na zwykłą puszkę lub inny współczesny przedmiot pozostawiony w lesie.

- Kopnąłem w ziemię i zajrzałem do dołka. Na początku aż nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Musiałem spojrzeć jeszcze raz. Gdy zobaczyłem charakterystyczną zieloną patynę, od razu wiedziałem, że mam do czynienia z czymś wyjątkowym. Interesuję się historią, przed snem kładę się i oglądam, jak w muzeach wyglądają eksponaty. Lubię wiedzieć z czym mam do czynienia, dlatego szybko zorientowałem się, że to może być bardzo cenne znalezisko. To po prostu szok, strzał życia, do tej pory mam problem z zasypianiem - mówi poszukiwacz, Marcin Wiśniewski.

Marcin Wiśniewski dokonał niezwykłego odkrycia. Wcześniej znalazł szkielet żołnierza

Odnalezienie liczącego tysiące lat miecza nie jest pierwszym sukcesem poszukiwacza. Marcin Wiśniewski ma na swoim koncie także inne interesujące odkrycia związane z historią regionu. Jednym z nich było natrafienie na szczątki niemieckiego żołnierza poległego podczas II wojny światowej.

– Odnalazłem szkielet niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej. Przy szczątkach znajdowała się wyrzutnia granatów przeciwpancernych Panzerfaust oraz szczęka z dwoma złotymi zębami. To odkrycie również miało miejsce w lesie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk – opowiada pan Marcin Wiśniewski.

O dalszych losach niezwykłego zabytku zdecyduje teraz Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. To właśnie ta instytucja ma wskazać muzeum lub inną placówkę, do której trafi miecz, aby został zabezpieczony i poddany szczegółowym badaniom.

- Bardzo ciekawe znalezisko, miecz z epoki brązu. Prawdopodobnie 700-900 lat przed naszą erą. Miecz został podjęty przez naszych archeologów, został zabezpieczony w urzędzie. Gratulujemy odkrywcy i podkreślamy wzorową współpracę z urzędem. Pomorski konserwator, pan Dariusz Chmielewski zadecyduje, do której placówki muzealnej trafi znalezisko. Muzea z pewnością będą się zgłaszać, chętnych żeby ten skarb przejąć nie zabraknie. Tam zostanie zakonserwowany, pięknie zdobiony, z pewnością będziemy mogli go oglądać - mówi rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Jak podaje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie jest to pierwszy tego typu zabytek odkryty na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa Gdańsk. Już w latach 20. ubiegłego wieku znaleziono tam dwa miecze z epoki brązu. Trafiły one do ówczesnego muzeum w Gdańsku, jednak ich ślad zaginął w czasie II wojny światowej.

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