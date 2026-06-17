Nawet 14 tys. zł miesięcznie i praca od 8 do 16. Poszukują kandydatów na już

Nowa oferta pracy na gov

Wysokie zarobki wciąż pozostają jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze pracy, jednak nie każda oferta daje szansę na pensję przekraczającą średnią krajową. W wielu branżach pracownicy nadal muszą zadowolić się wynagrodzeniem na poziomie kilku tysięcy złotych miesięcznie. Tym większe zainteresowanie budzą ogłoszenia, w których doświadczeni fachowcy mogą liczyć na zarobki sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jedna z takich ofert właśnie pojawiła się w Gdańsku.

Wysokie zarobki i stałe godziny pracy

Oferta dotyczy stanowiska montażysty drzwi i podłóg. Praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy na jedną zmianę od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Największą uwagę przyciąga proponowane wynagrodzenie. Pracodawca deklaruje pensję od 8 tys. do nawet 14 tys. zł brutto miesięcznie. Ostateczna wysokość zarobków zależy od doświadczenia oraz praktycznych umiejętności kandydata. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zlecenia bezpośrednio u klientów. Do jej obowiązków należeć będzie montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych z różnych materiałów, w tym drewna, stali czy szkła.

Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (różnych typów: drewnianych, stalowych, szklanych). Regulacja, obróbka oraz estetyczne wykończenie montażu. Współpraca z klientem na miejscu zlecenia. Dbanie o porządek pracy i pozytywny wizerunek firmy. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. - czytamy w ogłoszeniu na stronie oferty.praca.gov.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Liczy się samodzielność i odpowiedzialność

Pracodawca oczekuje od kandydatów co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego. Wymagane jest także wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Istotnym warunkiem jest posiadanie własnego środka transportu oraz podstawowych narzędzi niezbędnych do wykonywania prac montażowych.

Praca wymaga dużej samodzielności, ponieważ większość zadań realizowana jest w terenie. Pracodawca zwraca uwagę nie tylko na kompetencje techniczne, ale również na odpowiedzialność, punktualność i gotowość do pracy w różnych lokalizacjach.