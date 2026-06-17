Awantura przy straganie z owocami. Pijany 39-latek strzelał do człowieka!

Strzelanina na osiedlu Podkarczówka w Kielcach

Niebezpieczny incydent rozegrał się w środku dnia, na oczach zszokowanych przechodniów oraz osób kupujących na pobliskim straganie. Z policyjnych ustaleń wynika, że między dwoma mężczyznami wywiązała się ostra sprzeczka, a w pewnej chwili starszy z nich sięgnął po broń. 39-latek oddał dwa strzały z pistoletu pneumatycznego, celując prosto w młodszego uczestnika kłótni.

Obserwujący całe zajście świadkowie wpadli w panikę, przekonani, że biorą udział w prawdziwej strzelaninie z użyciem broni palnej. Od razu powiadomiono odpowiednie służby, które bezzwłocznie udały się pod wskazany adres.

Pijany napastnik z pistoletem szybko zatrzymany przez policję

Zaraz po wystrzałach agresor rzucił się do ucieczki. Okazało się, że był on w stanie silnego upojenia alkoholowego, wydmuchując aż 2,5 promila. Mundurowi błyskawicznie namierzyli prawdopodobną kryjówkę podejrzanego i jeszcze tego samego dnia założyli mu kajdanki na ręce.

Podczas przeszukania lokalu zatrzymanego 39-latka, stróże prawa zabezpieczyli dodatkowo pewną ilość marihuany.

Zarzuty za strzały i narkotyki. Sprawca czeka na sąd

Zatrzymany 39-latek ma już postawione zarzuty, które obejmują zarówno sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ofiary, jak i nielegalne posiadanie środków odurzających. Pracujący nad sprawą śledczy zaznaczają, że jedynie ogromne szczęście uchroniło poszkodowanego przed znacznie cięższymi obrażeniami.

Teraz o wymiarze kary dla pijanego strzelca zadecyduje wymiar sprawiedliwości.

Jak poinformowała świętokrzyska policja, całe śledztwo toczy się pod ścisłym nadzorem prokuratora. Obecnie trwają czynności mające na celu dokładne zbadanie wszystkich okoliczności tej niebezpiecznej awantury na osiedlu Podkarczówka.