Morze Bałtyckie przeżyje prawdziwe oblężenie. Znamy urlopowe plany Polaków

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-17 9:22

Ponad połowa naszych rodaków zamierza spędzić letni urlop w 2026 roku w granicach własnego kraju, a zdecydowanym faworytem pozostaje Morze Bałtyckie. Zwiększająca się liczba odwiedzających, niesłabnąca popularność nadmorskich kurortów oraz wydłużający się czas pobytu zwiastują niezwykle gorący i pracowity sezon dla rodzimej branży turystycznej.

Mielno
Autor: Fstockluk/ Shutterstock Plaża w Mielnie z lotu ptaka

Morze Bałtyckie deklasuje zagraniczne kurorty

W przeszłości letni odpoczynek bardzo często kojarzył się z lotami do popularnych zagranicznych kurortów w Turcji, Egipcie, Albanii lub Bułgarii, jednak obecne preferencje rodaków uległy wyraźnej transformacji. Zdecydowanie chętniej organizujemy sobie czas wolny w ojczyźnie, przy czym to polskie plaże przyciągają największą uwagę wczasowiczów. Jak pokazuje raport "Wakacyjne plany Polaków 2026", stworzone we współpracy Triverny, Grupy Pingwina oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej, nieco ponad połowa ankietowanych zamierza zorganizować tegoroczny urlop na terytorium Polski, a to właśnie północna część kraju cieszy się w tym zestawieniu największym uznaniem.

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Wyjątkowo mocną pozycją na mapie letnich wyjazdów może pochwalić się Pomorze Zachodnie, które systematycznie zyskuje na popularności wśród odwiedzających. Statystyki GUS udowadniają, że ten konkretny region nie tylko gromadzi największe tłumy urlopowiczów, ale także może pochwalić się niezwykle wysoką dynamiką wzrostu odwiedzin w skali całego kraju.

Zaledwie w lipcu i sierpniu ubiegłego roku nad polskim morzem relaksowało się ponad dwa miliony turystów, co przełożyło się na sześcioprocentowy wzrost w porównaniu do wcześniejszego sezonu. Warto wspomnieć o dawniejszych wskaźnikach, które udowadniały skok zainteresowania rzędu kilkunastu procent w ujęciu rocznym, a dodatkową zaletą tego obszaru pozostaje niezwykle rozbudowana baza noclegowa oferująca gościom blisko 154 tysiące miejsc. Zastanawiające pozostaje więc to, jakie konkretnie formy zakwaterowania zyskują obecnie największą przychylność wśród przyjezdnych?

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Turyści nad Morzem Bałtyckim częściej stawiają na apartamenty zamiast hoteli

Obecnie na szczycie listy najbardziej pożądanych miejsc do spania znajdują się prywatne kwatery i mieszkania przygotowane pod wynajem. Taki wybór deklaruje przeszło dwadzieścia procent osób biorących udział w badaniach rynkowych, przez co tego typu obiekty dystansują w rankingach zarówno tradycyjne hotele, jak i ośrodki agroturystyczne.

Podstawowym warunkiem decydującym o atrakcyjności danego ośrodka wczasowego wciąż pozostaje jego bezpośrednie otoczenie i bliskość przyrody. Dla blisko 35 procent zapytanych osób to właśnie sąsiedztwo plaży oraz zielonych terenów spacerowych stanowi decydujący argument podczas rezerwacji noclegu na wyczekiwany letni odpoczynek.

Obserwujemy trwałą zmianę w sposobie myślenia o wypoczynku nad morzem. Klienci oczekująapartamentów z prawdziwego zdarzenia – przestrzennych, komfortowo wyposażonych, położonychbezpośrednio przy plaży. Turysta, który wybiera taki standard, zostaje dłużej i wraca, a to przekładasię na stabilne, przewidywalne przychody z wynajmu dla właścicieli takich apartamentów – mówiPiotr Mazek, Apartamenty Hevenia.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski - wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]
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