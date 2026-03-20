Tysiące żab wstrzymają ruch w Gdańsku! Kierowcy nie przejadą tędy przez miesiąc

Żaby zatrzymały ruch w Gdańsku. Ulica zamknięta na kilka tygodni

Kierowcy w Gdańsku muszą przygotować się na nietypowe utrudnienia. Jedna z ulic została całkowicie zamknięta, a powodem jest coroczna migracja płazów. To element akcji ochrony żab i ropuch. W ramach akcji wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu oraz objazdami dla mieszkańców.

Zamknięta ul. Michałowskiego w Gdańsku. Powodem migracja płazów

Jak informuje Urząd Miejski w Gdańsku, od piątku, 20 marca 2026 roku, zamknięty został odcinek ul. Michałowskiego – od skrzyżowania z ul. Norblina do budynku przy numerze 29. Fragment ten jest całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego. Na miejscu ustawiono bariery oraz znaki zakazu wjazdu w obu kierunkach.

Zmiany nie obejmują rowerzystów, którzy nadal mogą korzystać z tej trasy. Zachowany został także dojazd dla służb ratunkowych.

Dlaczego płazy wychodzą na drogi?

Wiosna to dla płazów czas intensywnej wędrówki. Żaby przemieszczają się do zbiorników wodnych, gdzie składają skrzek. Część płazów, w tym ropuchy zimuje na lądzie np. w zakopanych w ziemii dołkach, pod korzeniami drzew, czy pod liśćmi. Gdy robi się cieplej, wybudzają się i wracają do wody. Problem w tym, że ich naturalne szlaki często przecinają miejskie ulice.

Kiedy trasy wędrówek prowadzą przez ruchliwe drogi, każdego dnia giną setki, a nawet tysiące zwierząt. Aby temu zapobiec, prowadzone są działania ochronne, które mają pomóc żabom, ropuchom i traszkom bezpiecznie dotrzeć do celu. Warto pamiętać, że wszystkie płazy w Polsce są objęte ochroną. Z tego powodu miasto zdecydowało się zamknąć fragment ulicy i wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.

Objazdy i dojazd do okolicznych budynków w Gdańsku

Zmiana organizacji ruchu oznacza konieczność korzystania z objazdów. Wyznaczono konkretne trasy, które mają ułatwić poruszanie się po okolicy:

Do Szkoły Podstawowej nr 70: ul. Chełmońskiego – ul. VII Dwór – ul. Michałowskiego (do ul. Polanki).

Do Przedszkola nr 42: ul. Chełmońskiego – ul. Norblina (powrót ul. Chełmońskiego do ul. Polanki) lub ul. Chełmońskiego – ul. VII Dwór – ul. Michałowskiego (do ul. Polanki).

Do budynków Michałowskiego 25, 25a, 27 oraz Polanki 86: ul. Chełmońskiego – ul. VII Dwór – ul. Michałowskiego (do ul. Polanki).

- Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona po zakończeniu wzmożonej migracji płazów, co planowane jest na 5 maja 2026 r. Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu) w zależności od warunków atmosferycznych i tempa wędrówki żab - podaje Urząd Miejski w Gdańsku w komunikacie.

Uwaga kierowcy. To nie jedyne miejsce

W Gdańsku występuje aż 13 gatunków płazów, a wiele z nich co roku pokonuje te same trasy. Ulica Michałowskiego to tylko jedno z miejsc ich migracji. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność zwłaszcza wieczorami i po opadach deszczu, gdy aktywność zwierząt jest największa.

W zeszłym roku w ramach akcji “Chronimy płazy Gdańska”, wolontariusz pomogli uratować ponad 16 tys. płazów. Podobnie jak w tym roku, wzdłuż dróg ustawiane były specjalne płotki, które uniemożliwiały zwierzętom wejście na jezdnię. Przy ogrodzeniach zamontowano natomiast tzw. wiaderka-pułapki. To nich wpadają migrujące płazy, które następnie są przenoszone przez wolontariuszy do bezpiecznych miejsc, najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych.

W 2025 roku, dzięki takim pułapkom, bezpiecznie przetransportowano:

828 płazów na Niedźwiedniku,

12206 w Oliwie,

630 na Stogach,

2364 na Olszynce,

czyli w sumie 16 028 płazów.

Warto podkreślić, że gdyby nie działania wolontariuszy, wiele z tych osobników zginęłoby na jezdni w wyniku potrącenia.

