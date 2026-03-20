Ukradł ciągnik rolniczy swojej matce. Miarka się przebrała. Kobieta zgłosiła syna na policję

Matka zgłosiła kradzież ciągnika i zniknięcie 23-letniego syna.

Policja ze Skórcza szybko odnalazła skradziony pojazd i zatrzymała młodego mężczyznę.

Syn ukrywał się w lesie, a teraz grozi mu do 5 lat więzienia za kradzież.

23-latek ukradł matce ciągnik i zniknął bez śladu.

We wtorek, 17 marca do funkcjonariuszy ze Skórcza zgłosiła się kobieta z jednej z miejscowości w gminie Osiek. Poinformowała, że z jej posesji zniknął ciągnik rolniczy. Szybko nabrała podejrzeń, kto może stać za kradzieżą. W tym samym czasie bez śladu zniknął jej 23-letni syn, który wyjechał z domu i przestał odbierać od niej telefon.

- Sprawą natychmiast zajęli się dzielnicowi z miejscowego komisariatu. Podczas gdy w jednostce przyjmowano oficjalne zawiadomienie, funkcjonariusze pracujący w terenie zaczęli sprawdzać wszystkie tropy, które mogły doprowadzić ich do skradzionego traktora - informują policjanci z KPP w Starogardzie Gdańskim.

23-latek z gm. Osiek zatrzymany w lesie. Policja odzyskała skradziony ciągnik

Już po dwóch godzinach policjanci odnaleźli skradziony ciągnik. Pojazd znajdował się na posesji w innej miejscowości. Mundurowi ustalili miejsce pobytu syna kobiety. 23-latek ukrywał się w pobliskim lesie.

- Mężczyzna został przewieziony do komisariatu, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży mienia. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności - dodają funkcjonariusze.

Pojazd o wartości 5000 złotych wrócił do właścicielki.

