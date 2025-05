Fyrtel, czyli miejsce w Gdyni, które kochali PRAWIE wszyscy

Historia lokalu, który mieści się przy ul. św. Piotra w Gdyni, rozpoczęła się w 2018 roku. Wówczas była to kawiarnia. Miejsce bardzo szybko zdobyło koncesję na alkohol i przekształciło się w pub. Organizowano tu wernisaże, wydarzenia kulturalne i koncerty. Fyrtel stał się bardzo modną miejscówką, którą pokochali prawie wszyscy. No właśnie - "prawie". Zbyt wielką miłością do lokalu nie pałali sąsiedzi, którzy raz po raz zaczęli zgłaszać naruszenia ciszy nocnej.

Fortel w Gdyni traci koncesję. Właściciele zamykają lokal

Według zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a konkretnie artykułu 18 ust. 10 pkt. 3, jeśli w ciągu 6 miesięcy odnotowane zostaną co najmniej 2-krotnie zakłócenia porządku publicznego, lokal traci koncesję na alkohol. W przypadku Fyrtla takich skarg było 39, a 27 z nich skończyło się pouczeniem. Zgłaszali ludzie mieszkający w sąsiedztwie.

Koncesję cofnięto, a lokal został zamknięty. Bywalcy tego miejsca, które powoli pracowało na miano kultowego, są zrozpaczeni. Władze Gdyni chcą porozmawiać z właścicielami pubu.

Władze miasta Gdyni, mając na uwadze społeczną reakcję na całą sytuację, zaprosiły do bezpośredniej rozmowy na temat potencjalnej przyszłości Fyrtla jego właścicieli. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie, podczas którego podjęta zostanie próba wypracowania kompromisu lub znalezienia alternatywnego rozwiązania

- informuje portal samorządowy Gdynia.pl