Z nożem ruszył na pracownika sklepu! Napad w supermarkecie w Gdańsku

Wyciągnął nóż i straszył ochroniarza. Policjanci szybko wpadli na jego trop

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w jednym ze sklepów na gdańskim Chełmie. Jak ustalili policjanci, sprawca ukradł artykuły spożywcze i przemysłowe o łącznej wartości blisko 1300 zł. Gdy pracownik ochrony próbował go zatrzymać, 32-latek wyjął nóż, zaczął mu grozić, a po wszystkim uciekł. Funkcjonariusze błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

- Rozmawiali ze świadkami, ustalili okoliczności zdarzenia oraz zapoznali się z wizerunkiem sprawcy. Dzięki dobrej znajomości rejonu, właściwej analizie zebranych informacji i sprawnie przeprowadzonej penetracji okolicy szybko znaleźli i zatrzymali 32-letniego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim również środki odurzające – informują gdańscy funkcjonariusze.

W trakcie dalszych czynności śledczy ustalili, że dzień wcześniej ten sam mężczyzna okradł ten sam sklep. Tym razem wyniósł towar o wartości blisko 1400 zł.

Sąd nie miał wątpliwości. 32-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

Po zatrzymaniu 32-latek trafił do policyjnej jednostki, gdzie wykonano z jego udziałem wszystkie niezbędne czynności. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, kradzieży oraz posiadania narkotyków. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

- Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – komentują funkcjonariusze.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie