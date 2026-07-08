Kierowca autobusu z dziećmi wpadł! Wyjazd na wakacyjny obóz skończył się, zanim zdążył się rozpocząć

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-08 12:08

Dzieci miały pojechać na wakacyjny obóz. Jednak ich podróż zakończyła się szybciej, niż w ogóle się zaczęła! Podczas obowiązkowej kontroli policjanci odkryli, że 55-letni kierowca autobusu, który wiózł małoletnich na letni wypoczynek, był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,42 promila. Mundurowi natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy. Tego samego dnia na Pomorzu doszło do jeszcze jednej niebezpiecznej sytuacji. Dzięki reakcji świadka udało się zatrzymać pijanego kierowcę osobówki.

Fotele wewnątrz autobusu, a na miniaturze radiowóz na sygnale. O pijanym kierowcy dzieci przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Pixabay.com

Miał zawieźć dzieci na obóz. Policjanci przerwali podróż tuż przed wyjazdem

Policjanci z Kartuz otrzymali prośbę od opiekunów dzieci z gminy Somonino o skontrolowanie autobusu, którym małoletni wczasowicze miały wyjechać na obóz. W poniedziałek, 6 lipca, około godziny 7.00 funkcjonariusze drogówki przeprowadzili kontrolę autokaru. Szybko okazało się, że 55-letni kierowca nie powinien siadać za kierownicą. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

- Badanie alkomatem wykazało, że miał w swoim organizmie 0,42 promila. Być może ta kontrola uchroniła przed wielką tragedią. 55-latek stracił prawo jazdy – informują pomorscy policjanci.

To jednak nie koniec! Dzięki reakcji świadka, tego samego dnia udało się zatrzymać kolejnego pijanego kierowcę. Tym razem osobówki.

Czujny świadek zabrał mu kluczyki. 65-latek miał 1,7 promila alkoholu

Tego samego dnia doszło do kolejnego zatrzymania pijanego kierowcy. W Kiełpinie czujny świadek uniemożliwił dalszą jazdę 65-letniemu kierowcy opla, zabierając mu kluczyki i powiadamiając policję. Wezwany na miejsce patrol potwierdził jego przypuszczenia. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i samochód.

- Policjanci apelują do świadków, by widząc nietrzeźwych kierowców reagowali i dzwonili na numer alarmowy 112. Nie dawajmy przyzwolenia na prowadzenie auta na tak zwanym podwójnym gazie. Pamiętajmy, że tylko dzięki zdecydowanej reakcji i całkowitemu brakowi tolerancji dla nietrzeźwych kierowców możemy wspólnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach – podsumowują funkcjonariusze.

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