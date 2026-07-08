Wyniki matur 2026 Gdańsk. Jak poradzili sobie uczniowie z Gdańska?

Wyniki matur w Gdańsku. Jaka była ogólna zdawalność?

Z najnowszych danych przekazanych przez systemy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i CKE wynika, że do wszystkich egzaminów wymaganych na maturze przystąpiło w Gdańsku dokładnie 5225 uczniów. Otrzymanie świadectwa dojrzałości to najważniejszy krok umożliwiający rekrutację na uczelnie wyższe. Poniżej sprawdzisz podsumowanie dla Twojego miasta:

Liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości: 4277

4277 Ogólna zdawalność w Gdańsku: 81,86%

Warto pamiętać, że znajomość ogólnej zdawalności pomaga oszacować tegoroczną konkurencję na uczelniach. Jeśli uzyskasz rezultat lepszy niż większość rówieśników w regionie, Twoja pozycja na listach rekrutacyjnych naturalnie wzrasta.

Gdańsk: wyniki matur 2026 z przedmiotów obowiązkowych. Średnie statystyki

Aby zdać maturę, należy zdobyć minimum 30 procent punktów z podstawowych egzaminów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Jak pokazują oficjalne statystyki, maturzyści z Gdańska wykazali się znakomitym przygotowaniem do testu z języka angielskiego. Tak prezentują się szczegółowe dane:

Język polski (poziom podstawowy): średni wynik w Gdańsku to 58,19%, a egzamin z tego przedmiotu zdało 93,28% podchodzących.

średni wynik w Gdańsku to 58,19%, a egzamin z tego przedmiotu zdało 93,28% podchodzących. Matematyka (poziom podstawowy): średni wynik wyniósł 62,15%, z kolei próg 30 procent przekroczyło 86,24% piszących.

średni wynik wyniósł 62,15%, z kolei próg 30 procent przekroczyło 86,24% piszących. Język angielski (poziom podstawowy): to przedmiot o najwyższych notach – średni wynik osiągnął tu aż 84,38%, a egzamin zaliczyło z sukcesem 97,54% młodych ludzi.

Zrozumienie, jak wypadły wyniki matur w Gdańsku z podziałem na kluczowe przedmioty, jest bardzo praktyczne. Pozwala na chłodno zestawić swoje własne osiągnięcia z wynikami innych osób w mieście. Pamiętaj, aby przed złożeniem dokumentów zweryfikować ubiegłoroczne progi punktowe na wymarzonym przez Ciebie kierunku studiów.

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Przedmioty na poziomie rozszerzonym. Co wybierali gdańscy maturzyści?

Aby dostać się na studia, należy przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Należy pamiętać, że w przypadku tych przedmiotów nie obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności, jednak im wyższy wynik, tym większe masz szanse w procesie rekrutacji. W 2026 roku w Gdańsku największą popularnością cieszyły się następujące rozszerzenia:

Język angielski: ponad 4 000 zdających (średni wynik to 74,1%).

ponad 4 000 zdających (średni wynik to 74,1%). Matematyka: ponad 1 800 zdających (średni wynik to 39,9%).

ponad 1 800 zdających (średni wynik to 39,9%). Geografia: ponad 1 200 zdających (średni wynik to 46,2%).

ponad 1 200 zdających (średni wynik to 46,2%). Biologia: ponad 1 000 zdających (średni wynik to 45,1%).

ponad 1 000 zdających (średni wynik to 45,1%). Język polski: ponad 900 zdających (średni wynik to 44,2%).

Powyższe dane pomogą Ci oszacować Twoje własne szanse na tle tysięcy innych osób z Gdańska.