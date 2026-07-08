Nowa odsłona Fiata Multipli zaskakuje formą. To elektryczny mikrosamochód do miasta

Fiat Multiplina nawiązuje do słynnego modelu z 1956 roku

Włoski koncern motoryzacyjny przypomina światu o jednej ze swoich najbardziej znanych marek w historii. Przedstawiciele firmy pokazali właśnie prototyp o nazwie Multiplina, który bezpośrednio czerpie inspirację z historycznej Multipli debiutującej w 1956 roku, a w szczególności z wariantu 600. Najnowszy projekt włoskich inżynierów ma udowodnić, jaki od samego początku był główny cel tego kultowego pojazdu. Chodziło o stworzenie stosunkowo małego samochodu, który zagwarantuje niespotykanie dużą przestrzeń oraz użyteczność w codziennym użytkowaniu. Obecnie marka interpretuje tę klasyczną koncepcję w zupełnie nowatorskim stylu, skupiając się głównie na zeroemisyjnym napędzie i miejskiej mobilności.

Elektryczna Multipla pomieści w środku aż cztery osoby

Twórcy zaprojektowali Multiplinę jako pojazd wybitnie kompaktowy, przeznaczony przede wszystkim do codziennego przemieszczania się po aglomeracjach. Konstruktorzy skupili się na tym, aby w maksymalnym stopniu wygospodarować przestrzeń wewnątrz kabiny, zachowując jednocześnie niezwykle skromne gabaryty nadwozia.

Z oficjalnych zapowiedzi producenta wynika, że w środku znajdzie się miejsce dla czterech pasażerów. Użytkownicy otrzymają niezwykle praktyczne wnętrze wyposażone w udogodnienia sprawdzające się w rutynowych trasach. Projektanci wierzą, że taka bryła skutecznie odpowie na zmorę dzisiejszych metropolii, czyli wieczne korki na ulicach, dramatyczny brak miejsc do parkowania oraz konieczność inwestowania w transport przyjazny środowisku.

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Nowa Multipla. Mamy wizualizacje elektrycznego mikrosamochodu

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Kiedy nowa Multiplina pojawi się w salonach Fiata?

W tym momencie włoski producent klasyfikuje Multiplinę wyłącznie jako model koncepcyjny. Firma nie ujawniła jeszcze żadnych konkretnych parametrów technicznych maszyny, takich jak pojemność zastosowanych baterii, maksymalny zasięg na jednym ładowaniu, wydajność jednostki napędowej czy też wstępny cennik. Obecnie nie ma również stuprocentowej pewności, czy samochód w tak zaprezentowanej formie w ogóle trafi do regularnej sprzedaży i zagości w autoryzowanych salonach dealerskich.

Elektryczne mikrosamochody odpowiedzią na problemy dużych miast

Obecne warunki w dużych aglomeracjach coraz mocniej premiują kierowców korzystających z niedużych pojazdów. Deficyt wolnych przestrzeni parkingowych, wiecznie zakorkowane trasy oraz zaostrzające się normy dotyczące redukcji spalin powodują, że malutkie samochody miejskie znowu święcą triumfy na rynku. Kluczową pozycję na ulicach zdobywają bezemisyjne auta zasilane prądem, które ze względu na bezszelestne działanie, niskie rachunki za serwisowanie oraz brak emisji trujących substancji idealnie odpowiadają na wymagania mieszkańców. Prezentując model Multiplina, włoski Fiat bezbłędnie wstrzelił się w ten rosnący globalnie trend motoryzacyjny.