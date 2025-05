i Autor: Shutterstock; Policja

Mężczyzna zatrzymany

Zaatakował Matkę Boską pod kościołem! "Zrzucił z postumentu"

Co nim kierowało?! W Pruszczu Gdańskim policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę, który zepchnął z postumentu figurę Matki Bożej na terenie kościoła. Grozi mu do 5 lat więzienia za uszkodzenie mienia i do 2 lat za znieważenie przedmiotu czci religijnej.