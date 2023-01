Jest decyzja sądu

Zastrzelił Pyrka i odciął mu łeb. Sołtys z Pomorza usłyszał wyrok za zabicie żubra

Nie dość, że zastrzelił żubra, to jeszcze odciął mu łeb, by sprzedać go jako myśliwskie trofeum. Gdy okazało się, że nie ma chętnych, zgłosił się na policję, by poinformować, że zmierzę zostało zabite przez kłusowników. Prawda jednak wyszła na jaw. Sołtys jednej z wsi na Pomorzu, Remigiusz C. stanął przed sądem. W poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. usłyszał wyrok.