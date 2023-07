i Autor: Shutterstock Dwa ciała, według nieoficjalnych informacji matki i jej 8-letniego syna, znalazł w swoim domu w Kobylnicy pod Słupskiem jeden z mieszkańców budynku, zdj. ilustracyjne

Makabryczne odkrycie

Znalazł w swoim domu dwa ciała! To matka i jej 8-letni syn? Przerażające odkrycie pod Słupskiem

Domin | Michał Michalak 21:53

Mieszkaniec Kobylnicy pod Słupskiem znalazł po powrocie do swojego domu dwa ciała - według nieoficjalnych informacji to matka i jej 8-letni syn. Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 25 lipca, ok. godz. 15 - chwilę później domownik powiadomił o wszystkim policję. Na miejscu trwają jeszcze czynności, które są prowadzone pod nadzorem prokuratury.