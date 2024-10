1,5-roczna dziewczynka w stanie krytycznym po upadku z 3. piętra. Prokuratura wszczęła śledztwo

Warszawa. 1,5-roczna dziewczynka wypadła z balkonu na 3. piętrze

W poniedziałek 28 października z balkonu na 3. piętrze bloku zlokalizowanego przy ulicy Działdowskiej wypadła 1,5-roczna dziewczynka. Wspięła się po stołku i przechyliła przez barierkę. W wyniku uderzenia o kostkę brukową doznała wielonarządowych urazów i w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala.

Obecni na miejscu policjanci ustalili, że w momencie tragedii w mieszkaniu przebywała ciężarna, 19-letnia matka. Była trzeźwa.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Obecnie stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w zakresie artykułu 160 par. 2 kodeksu karnego, który dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matka dziewczynki została przesłuchana w charakterze świadka. Na ten moment nie ma podstaw do twierdzenia, by do doszło jakiegokolwiek zaniedbania. Sąsiedzi bardzo dobrze wypowiadają się o rodzinie.

"Śledztwo zostało wszczęte w zakresie artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Zawnioskowano o uzyskanie dokumentacji lekarskiej, celem uzyskania opinii o obrażeniach dziecka. Przesłuchano wielu świadków, celem ustalenia ewentualnych zaniechań, jednak nie wykryto nieprawidłowości. Przesłuchana została także matka dziecka, w trybie artykułu 183 kodeksu postępowania karnego, czyli w charakterze świadka" - mówi w rozmowie z "Super Expressem" rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba.