Policjanci oniemieli

15-latek sam kupił volkswagena, później dachował! Wiózł kolegów. Niesłychany wypadek pod Płońskiem [ZDJĘCIA]

15-latek, który wcześniej sam kupił osobowego volkswagena, doprowadził do wypadku nieopodal Naruszewa pod Płońskiem. Wszystko działo się w środę, 2 października, gdy auto po dachowaniu zauważyli wracający do koszar druhowie OSP KSRG Naruszewo. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale mundurowi usłyszeli, że pojazdem kierował 15-letni Ukrainiec, który wcześniej kupił go od swojego rodaka.