Z uzyskanej karty karnej zawierającej dane o uprzedniej karalności podejrzanego Łukasza Ż. wynika, że odbywał on w okresie od 2 października 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2022 r., karę pozbawienia wolności w wymiarze 11 miesięcy orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 20 lipca 2021r.. Oznacza to, że zagrożenie ustawowe, w związku z potwierdzeniem działania sprawcy w warunkach powrotu do przestępstwa, tzw. recydywy może ulec zwiększeniu w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę