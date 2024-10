Potężne zderzenie

Wielki huk rozerwał powietrze! Ogromne zniszczenia. Dwie ciężarowki i BMW zderzyły się w wypadku [ZDJĘCIA]

Dwa samochody ciężarowe i osobowe BMW zderzyły się wypadku na drodze krajowej nr 79 w Ożarowie w czwartek, 3 października. Jak wstępnie informuje policja, do zdarzenia doszło, gdy kierujący osobówką zatrzymał się, by skręcić w lewo. W tym czasie uderzył w niego prowadzący ciężarówkę, spychając go na drugi pas, gdzie BMW zderzyło się jeszcze z drugim tirem. Wszyscy kierowcy trafili do szpitala.