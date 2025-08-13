154 zarzuty dla „Jaszczura” i „Ludwiczka”. Liderzy ruchu Rodacy Kamraci staną przed sądem

Piotr Lis
2025-08-13 15:18

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi O. i Marcinowi O., liderom ruchu Rodacy Kamraci. Mężczyźni są oskarżeni o szereg przestępstw, w tym o publiczne pochwalanie przestępstw, nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych oraz grożenie przemocą z powodu przynależności politycznej. Sprawa dotyczy działalności oskarżonych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed ich zatrzymaniem. Grozi im wieloletnie więzienie.

i

Rodacy Kamraci oskarżeni o szerzenie nienawiści i pochwalanie przestępstw

Akt oskarżenia obejmuje aż 154 zarzuty. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, dotyczą one: publicznego pochwalania przestępstw, publicznego pochwalania przemocy z powodu przynależności politycznej, grożenia stosowaniem przemocy w powodu przynależności politycznej, publicznego znieważenia osób z powodu przynależności rasowej, publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej, publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych.

Akt oskarżenia dotyczy ostatnich 6 miesięcy działalności ww. mężczyzn przed ich zatrzymaniem i obejmuje łącznie 154 zarzuty − informuje prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W przypadku Wojciecha O. część zarzutów uwzględnia działanie w ramach recydywy. Oznacza to, że był on już wcześniej karany za podobne przestępstwa i odbył karę pozbawienia wolności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, zdarzenia objęte aktualnymi zarzutami miały miejsce przed upływem 5 lat od odbycia kary.

Oskarżeni pozostają w areszcie, a decyzję o ewentualnym przedłużeniu tego środka zapobiegania podejmie sąd. Niezależnie od tego, wciąż trwa śledztwo w sprawie ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024, w których udział brali m.in. Wojciech O. i Marcin O. Materiały z tego postępowania zostały wyłączone z obecnego aktu oskarżenia.

Nadal pozostaje w toku śledztwo, z którego wyłączono materiały objęte aktualnym aktem oskarżenia. W ramach tego postępowania badanych jest ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024 z udziałem m. in. Wojciecha O. i Marcina O. − dodaje prokurator Staros.

Źródło: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

