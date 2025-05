16-latek brutalnie zaatakował ochroniarza w centrum Warszawy. Powód napaści jest szokujący

Warszawa. 16-latek skatował ochroniarza za butelkę alkoholu!

Dramatyczne zdarzenie rozegrało się w sklepie przy ul. Nowy Świat. Policjanci dostali pilne zgłoszenie o brutalnym rozboju. – Według relacji świadków kilka minut wcześniej młody mężczyzna ukradł butelkę alkoholu, brutalnie pobił ochroniarza i uciekł. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przewieźli 27-letniego poszkodowanego z poważnymi obrażeniami do szpitala – informuje mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Kamery monitoringu uchwyciły twarz napastnika. Jego wizerunek trafił do wszystkich patroli. Policjanci kilka minut później zauważyli go kilkaset metrów od sklepu. 16-latek, który miał przy sobie dwie otwarte butelki alkoholu. Jedną z nich ukradł w sklepie, gdzie brutalnie pobił ochroniarza.

16-latek zatrzymany po napaści na ochroniarza. Zajmie się nim sąd

Nieletni trafił do komendy przy ulicy Wilczej. – O tym fakcie poinformowano jego ojca. 16-latek był nietrzeźwy, miał blisko promil alkoholu w organizmie. Po wstępnych czynnościach przewieziono go do Policyjnej Izby Dziecka. W jego sprawie policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii wykonali szereg czynności oraz zebrali materiał dowodowy – napisał Pacyniak.

Sprawa trafiła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Jego decyzją na czas postępowania sprawca na trzy miesiące trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Policjanci prowadzą też sprawę w kierunku demoralizacji wobec dwóch 16-letnich kolegów agresora. Jak wskazują ustalenia byli oni ze sprawcą w sklepie, jednak nie brali udziału w pobiciu ochroniarza.