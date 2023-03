Gigantyczne utrudnienia w stolicy. Ulicami przebiegnie 15 tysięcy osób!

17. Półmaraton Warszawski. Gigantyczne utrudnienia w stolicy

Pierwszy z biegów rozpoczął się już o godzinie 10 w niedzielę, 26 marca. Sam półmaraton wystartował godzinę później. Każdy z nich swój start miał przy ul. Konwiktorskiej, a metę zaplanowano na Wisłostradzie w rejonie Multimedialnego Parku Fontann. – Uczestnicy pierwszego biegu dobiegną przez Żoliborz do placu Wilsona, a stamtąd prosto do mety. Półmaratończycy dotrą na Bielany, przez most Gdański przebiegną na Pragę, wrócą na lewy brzeg mostem Świętokrzyskim i przez Powiśle dotrą do mety – informował stołeczny ratusz.

Przypominamy, że w niedzielę, 26 marca, do godziny 23:59 będzie obowiązywał zakaz parkowania na szeregu ulic, którymi przemieszczać się będą biegacze, ale również na trasach objazdowych do zamkniętych ciągów komunikacyjnych.

– Ograniczenia w parkowaniu obwiązywać będą na ulicach: Franciszkańskiej (u zbiegu z Freta), Dawidowskiego (zatoka na jezdni zachodniej, od Inflanckiej do Andersa), Mickiewicza (na odcinku od pl. Wilsona do Klaudyny, na jezdni w stronę Bielan), Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Krasińskiego (na jezdni w stronę Wisły, na odcinku od pl. Wilsona do Wisłostrady), Dymińskiej (u zbiegu z Krajewskiego), Krajewskiego (od Wisłostrady do ul. Jeziorańskiego), Szymanowskiej, Namysłowskiej, Ratuszowej, Okrzei, Jagiellońskiej (na odcinku od Okrzei do Zamoyskiego), Sokolej, Tamce, Topiel, Browarnej oraz Karowej – czytamy w komunikacie na stronie ratusza.

Zmiany w komunikacji miejskiej w stolicy

W niedzielę, 26 marca, w godzinach od 9:30 do 15, zamykane będą ulice na trasach obu biegów. Kursujące tamtędy autobusy oraz tramwaje, wraz z wyłączeniem kolejnych odcinków dróg i przemieszczaniem się biegaczy, będą etapowo kierowane na objazdy. Trasami zmienionymi będą kursować tramwaje linii: 6, 15, 20, 28 oraz 78, a także autobusy kursujące na liniach: 102, 106, 114, 116, 118, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 169, 170, 178, 181, 185, 197, 202, 212, 409, 500, 503, 509 i 518.

Więcej informacji na temat utrudnień możecie znaleźć TUTAJ.